Makler: Unabhängigkeit der Pools entscheidend

Nach Ansicht der Gesellschaften selbst wird die Bedeutung des Bereichs Versicherung in den kommenden drei Jahren weiter wachsen. Schon jetzt deckt ein Großteil der Pools diesen Bereich ab: 85 Prozent der befragten Gesellschaften haben Krankenversicherungsprodukte in ihrem Portfolio – 80 Prozent Komposit und 75 Prozent Vorsorge / Leben.Vermittler sind bei der Wahl ihres Pools kritisch – besonders hinsichtlich einer möglichen Beeinflussung durch Produktgeber. So finden über 90 Prozent der befragten Vermittler die finanzielle Unabhängigkeit des Pools für wichtig und sehr wichtig. Fast ebenso wichtig ist den befragten Vermittlern (89,5 Prozent) die Qualität der Beratungs- und Angebotssoftware, gefolgt von der Vielfalt der Produktauswahl (88,9 Prozent). Roadshows und Messen wird eine geringe Bedeutung beigemessen.Im Bereich Vorsorge / Leben erfüllt diesen Anspruch im Privatkundengeschäft am ehesten Fonds Finanz. Diese Gesellschaft wählten die Befragten auf Rang 1 vor BCA und Invers. Im Finanzierungsgeschäft liegt Prohyp vor Creditweb und Fonds Finanz, wenn es um das Geschäft mit Privatkunden geht.