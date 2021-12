Hohe Cash-Positionen, etwas Kapital in Immobilien und physische Edelmetalle wie Gold, Platin oder Silber: Das sind die Empfehlungen, die Marc Faber, Schweizer Marktanalyst, aktuell Anlegern geben würde. Gegenüber der Wirtschaftswoche sagte er, der Wahnsinn der Zentralbanken werde leicht unterschätzt. „Halten Sie hohe Cash-Positionen.“ Auch empfehlenswert seien Aktien mit einem Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren in Emerging Markets. Weniger optimistisch ist Faber bezüglich US-Aktien. Die Bewertungen seien sehr hoch. Besser sehe es in Emerging Markets aus. Der Währungsverfall habe viele Aktien dort günstiger werden lassen. Aber eine Kaufempfehlung würde der Crash-Prophet nicht geben. „Im Prinzip ist es für die USA zu spät und für die Emerging Markets zu früh.“ Erst kürzlich hat Faber vor einem Crash gewarnt . Die Märkte werden vielleicht nicht sofort zusammenbrechen, aber bereits im nächsten Jahr wäre es durchaus denkbar, sagt der Autor des „Gloom, Boom & Doom Report“ gegenüber Bloomberg.