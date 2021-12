Maxpool erweitert Geschäftsleitung

Maxpool-Chef Oliver Drewes bekommt Verstärkung. Achim Denkel, der seit Januar in der Unternehmensgruppe arbeitet, steigt ab April in den Vorstand der Maxgroup sowie in die Geschäftsleitung von Maxpool auf. Er verantwortet die Bereiche Investment, Finanzierung sowie Bankprodukte und leitet intern die Ressorts Finanzen und Recht.Zum 16. April tritt zudem Daniel Ahrend in die Geschäftsleitung von Maxpool ein. Der zurzeit als Geschäftsführer bei Qualitypool tätige Lübecker wird die Ressorts Systemabläufe und Controlling verantworten.