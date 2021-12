Maxpool über Mensch vs. Maschine, Teil 2 4 Gründe, warum Fondsberater Robo-Advisor überlegen sind

In einigen Bereichen sind Robo-Advisor im Vorteil, in anderen sind die Menschen den Maschinen deutlich überlegen. Vor allem in folgenden vier Punkten können Online-Vermögensverwaltungen menschlichen Fondsberatern nicht das Wasser reichen:

1. Persönliches Vertrauen

2. Vollumfängliche Beratung

3. Unterschiedliche Kostenmodelle möglich

4. Individueller Prozess in der Beratung unterstützt durch Beratungssoftware

Der Kunde sollte beim Robo-Advisor vorher sehr genau wissen, was er möchte. Die Beratung ist keine echte Kundenberatung, sondern vielmehr eine Produktberatung. Die menschliche Schiene ist durch nichts zu ersetzen. Geld ist immer Vertrauenssache und oft ein sehr behütetes Geheimnis. Hier spiel eine gute zwischenmenschliche Beziehung eine wichtige Rolle.