Redaktion 07.05.2015 Lesedauer: 1 Minute

M&G Dynamic Allocation Juan Nevado: „Bargeld zu halten könnte sich wieder lohnen“

In einem aktuellen Ausblick erwartet M&G-Manager Juan Nevado an vielen Märkten deutlich höhere Schwankungen als in den vergangenen Monaten. Als Reaktion hat er den Anteil festverzinslicher Wertpapiere reduziert und stattdessen die Barreserve erhöht.