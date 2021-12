M&M Rating Berufsunfähigkeit Das sind die besten BU-Tarife

Das Analysehaus M&M Rating, spezialisiert auf Analyse von Versicherungen, hat 571 Tarife für Berufsunfähigkeitsversicherungen von 74 Anbietern miteinander verglichen und eine Bewertung abgegeben. Neben den Versicherungsbedingungen, die mit 50 Prozent gewichtet wurden, flossen auch Faktoren wie BU-Kompetenz der Versicherungsgesellschaft (30 Prozent), BU-Antragsfragen (10 Prozent) und BU-Solidität des Anbieters (10 Prozent) in die Bewertung ein. Fünf Sterne vergab M&M als Höchstbewertung für Produkte, die die Analysten in allen Kategorien überzeugen konnten.Weit über die Hälfte der analysierten Produkte, nämlich 304 der insgesamt 571 Tarife, erhielten von M&M die Maximalbewertung von fünf Sternen. Die Tabelle mit den Bewertungen hat M&M hier veröffentlicht. Das Analysehaus stellt fest, dass das Bestandsniveau an BU-Versicherungen im Jahr 2015 konstant geblieben ist. Die Zahl der Neuabschlüsse sei dagegen gesunken.