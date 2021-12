Morgen & Morgen beschleunigt Tarifvergleich

Der Anspruch von Morgen & Morgen ist es, Altersvorsorgetarife verständlich und einheitlich auf ihre Chancen und Risiken unter Berücksichtigung aller Kosten zu untersuchen und dazustellen. Dafür haben die Analysten des Hofheimer Unternehmens das Programm Volatium erfunden ( DAS INVESTMENT.com berichtete ). Normalerweise sind die Tarife erst zum Vergleich bereit, wenn Morgen & Morgen sie zertifiziert hat. Jetzt soll der ganze Vorgang beschleunigt werden.Die Hofheimer bieten Vermittlern mit Hilfe einer sogenannten Erstindikation (primary indication) nun auch bei Tarifen Einblick in Bezug auf ihre Chancen und Risiken, die bisher noch nicht das Volatium-Zertifizierungsverfahren durchlaufen haben. Für 34 Versicherer gibt es diese Erstindikation. Insgesamt können so jetzt schon über 100 Tarife verglichen werden.„Wir haben mit (pi)Volatium einen Weg eingeschlagen, der kurzfristig neben den tiefgreifenden Volatium Tarifzertifizierungen auch eine qualifizierte Indikation für die Chancen und Renditerisiken bisher noch nicht zertifizierter Tarife ermöglicht“, sagt Geschäftsführer Stephan Schinnenburg. Damit hätten die (pi)Volatium Profile eine weniger ausgeprägte Detailtiefe als die zertifizierten Volatium Profile, sie beinhalteten jedoch alle Kosten. So entstünde eine echte Vergleichbarkeit für eine Vielzahl an Tarifen.Die Chancen aber auch die Risiken eines Tarifs lassen sich auf einen Blick erkennen und vergleichen: So ist etwa zu sehen, dass ein Tarif 15 Prozent Chance hat, eine außergewöhnlich hohe Rendite von über acht Prozent zu erreichen, gleichzeitig aber auch 11 Prozent Risiko hat, eine Negativrendite unter null Prozent zu erwirtschaften.„Wir werden in kurzen Abständen für weitere Tarife zertifizierte Volatium Profile sowie (pi)Volatium Profile veröffentlichen und damit sowohl in der Breite als auch in der Tiefe die notwendige Transparenz bieten“, sagt Schinnenburg.