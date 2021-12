Muzinich & Co. mit neuer Leiterin institutioneller Vertrieb

Anke Schaks leitet ab sofort den institutionellen Vertrieb von Muzinich. Sie berichtet an Aiga Romanovsky, Geschäftsführerin von Muzinich Deutschland.Die vergangenen zehn Jahre arbeitete Schaks bei Deutsche Asset Management in verschiedenen Vertriebsfunktionen in Frankfurt und New York, zuletzt als Leiterin des Vertriebs an Versicherungen in Deutschland. Davor war sie unter anderem bei Goldman Sachs Asset Management im Bereich Beziehungsmanagement und bei Dresdner Bank / Dresdner Kleinwort Benson im Bereich Rentenvertrieb tätig.