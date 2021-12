Neuer Leiter Endkundenvertriebe Swiss Life erweitert die Geschäftsleitung

Matthias Wald übernimmt zum 1. April die Leitung Endkundenvertriebe bei Swiss Life Deutschland. Damit ist der 40-jährige auch für die vier Finanzberatungsunternehmen Swiss Life Select, Tecis, Horbach und Deutsche Proventus zuständig, denen über 3.000 lizenzierte Berater angehören. Er soll das Beratungsgeschäft weiter ausbauen.Wald übernimmt diesen Posten von Markus Leibundgut (46), der seit April 2014 Deutschland-Chef von Swiss Life ist und die Position des Leiters Endkundenvertriebe vorübergehend zusätzlich ausübte.Matthias Wald ist seit 2002 für Swiss Life tätig und hatte dort verschiedene Führungspositionen in der Vertriebssteuerung inne. Der promovierte Volkswirt ist seit Anfang 2014 Vertriebschef von Swiss Life Select, der größten Finanzberatungsgesellschaft von Swiss Life Deutschland. In dieser Funktion trug er laut Swiss Life gemeinsam mit Tecis, Horbach und Deutsche Proventus dazu bei, die Kommissions- und Gebührenerlöse von Swiss Life Deutschland im vergangenen Jahr um 12 Prozent zu steigern.Nach der Erweiterung zum 1. April 2015 besteht die Geschäftsleitung von Swiss Life Deutschland somit neben Markus Leibundgut (Vorstandvorsitzender) aus Amar Banarjee (Leiter Versicherungsproduktion), Tilo Finck (Finanzchef), Thomas A. Fornol (Leiter Intermediärvertrieb), Matthias Trabandt (Betriebschef) und Matthias Wald (Leiter Endkundenvertriebe).Die bisherige Tätigkeit von Matthias Wald als Teil der zweiköpfigen Geschäftsführung von Swiss Life Select übernimmt Stefan Kuehl (48). Er ist für die Vertriebsaktivitäten zuständig, während Günther Blaich (38) weiter die Verwaltungsprozesse verantwortet. Beide berichten in ihrer Funktion an Matthias Wald. Kuehl ist seit 1992 für Swiss Life Select tätig. Seit 2004 gehört er dem obersten Vertriebsführungsgremium an. Zuletzt verantwortete er bereits mehrere Vertriebsregionen in Nord- und Süddeutschland.