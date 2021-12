Neues Geschäftsleitungsmitglied bei der bbg Nachfolger für Dieter Knörrer

Konrad Schmidt ist seit 2004 bei der bbg als Vertriebsleiter tätig. Seit 2006 hat der 36-jährige Diplom-Sportökonom außerdem Prokura. Schmidt soll in zwei Jahren die Nachfolge des Gesellschaftergeschäftsführers Dieter Knörrer übernehmen. Neben Jürgen Neumann, der den Bereich IT verantwortet, soll Konrad Schmidt in der Geschäftsführung dann für die Bereiche Vertrieb und Organisation verantwortlich sein.Dieter Knörrer: „Mit Konrad Schmidt haben wir einen Nachfolger gefunden, der das Unternehmen von Grund auf kennt. Seit nunmehr 11 Jahren hat er als Vertriebsleiter unter anderem die DKM erfolgreich mitgestaltet. In den kommenden zwei Jahren werde ich ihn begleiten und auf meine Nachfolge vorbereiten. Aber auch nach meiner operativen Zeit werde ich dem Unternehmen als Gesellschafter verbunden sein.“