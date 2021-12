Pensions-Akademie „Denkfabrik für betriebliche Altersversorgung“

Als „Denkfabrik der bAV“ verstehe sich der Frankfurter Verein. Die Pensions-Akademie fördert dazu unter anderem den Austausch unter ihren Mitgliedern. Außerdem unterstütze sie den Aufbau sowie die Weitergabe von Wissen rund um die Betriebsrente.Als Interessenvertretung kommuniziert der Verein darüber hinaus die Standpunkte der Mitglieder bei administrativen Fragen zur kapitalgedeckten Altersversorge. Im Beirat der Pensions-Akademie sitzen Vertreter der Wirtschaft, Politik und Wissenschaft.„Wir möchten gemeinsam Lösungsansätze entwickeln und vorantreiben, mit denen die aktuellen Herausforderungen bezüglich Administration und Transparenz in der bAV angegangen werden können“, erklärt Frank G. Vogel, Geschäftsleiter der KAS Bank in Deutschland.Gemeinsam mit Jürgen Scharfenorth von JS Financial Service & Consulting steht er der Pensions-Akademie vor. Ihr gemeinsames Ziel sei es, die bAV zukunftsfähiger zu machen. Vogel: „Die Potenziale in diesem Bereich sind erheblich, wir bezeichnen dies als Administrations-Alpha.“