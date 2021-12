Redaktion 12.08.2016 Lesedauer: 1 Minute

Pflegestärkungsgesetz Elternunterhalt erst ab 100.000 Euro brutto - Bayerns Papiertiger

Bayern will erwachsene Kinder von Pflegebedürftigen erst ab einem Einkommen von 100.000 Euro zum Elternunterhalt verpflichten. Das Bundesland hat eine Initiative gestartet, mit der das neue Pflegestärkungsgesetz modifiziert werden soll. Außerdem sorgt sich der Freistaat um seine Bürger, die aus Sicht der bayerischen Gesundheitsministerin zu viel Geld in den Gesundheitsfonds einzahlen müssen und droht in diesem Zusammenhang einen „härteren Kurs“ an.