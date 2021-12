Pimco: Rentenfonds des Investmentstars Bill Gross bald als ETF

Nach Angaben von „Financial Times“ soll der vom Star-Rentenfonds-Manager Bill Gross verwaltete Pimco Total Return Bond Fonds bald auch als ETF erhältlich sein. Wie die Zeitung berichtet, hat die Gesellschaft bereits die Registrierung bei den US-Behörden beantragt.Darüber hinaus legt die Gesellschaft einen neuen Fonds für europäische Gewinnobligationen auf .Wie die britische Finanzagentur Citywire berichtet, übernimmt Luke Spajic, Vorsitzender des europaweiten Kredit-Portfolio-Teams, das Management des in Dublin beheimateten Pimco Gis Euro Income Bond Fund. Spajic hat vor seinem Wechsel zu Pimco 2007 als Wertpapierhändler für Goldman-Sachs gearbeitet.Spajic soll laut Citywire hauptsächlich Rentenpapiere von hoher Qualität kaufen. Der Fondsmanager strebt eine jährliche Rendite von 5 Prozent an. Die Vertriebszulassung in Deutschland ist laut Allianz Global Investors bereits beantragt.