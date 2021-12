PKV: Beiträge steigen um bis zu 20 Prozent

Das ist besonders bei den Tarifen zu erwarten, bei denen kaum Neukunden mehr dazu stoßen. Durch die Anhebung der Wartefrist für einen Wechsel in die PKV auf drei Jahre, zeigt sich das Neukundengeschäft aktuell recht schwierig. Gesetzlich Versicherte müssen derzeit noch drei Jahre in Folge die Einkommensgrenze von 4050 Euro monatlich überschreiten um in die PKV wechseln zu können. Das soll sich aber wieder ändern, nach aktuellen Überlegungen der Regierung soll künftig wieder ein Jahr Wartezeit genügen.Teurer wird Gesundheit ab dem kommenden Jahr wohl auch für Versicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). „In großem Maße“ wollten die Krankenkassen Zusatzbeiträge erheben, sagte die Vorsitzende des GKV-Spitzenverbands, Doris Pfeiffer, der „ Berliner Zeitung “. Die finanzielle Lage der Kassen sei weiter kritisch.Für das kommende Jahr wird ein Defizit von rund 7,5 Milliarden Euro erwartet. Rund die Hälfte davon will der Staat aus Steuermittel finanzieren. Der Rest soll nun scheinbar auf die Kassenpatienten umgelegt werden. Das verbleibende Defizit würde einen Zusatzbetrag von rund 6 Euro monatlich pro Versicherten bedeuten. Bis zu 8 Euro zusätzlich zum normalen Beitrag im Monat dürfen die gesetzlichen Krankversicherer einkommensunabhängig von ihren Mitgliedern verlangen.Pfeiffer wirft der schwarz-gelben Koalition vor, in der Gesundheitspolitik die falschen Schwerpunkte zu setzen. An erster Stelle müsse es kurzfristig darum gehen, die Ausgaben im Krankensektor in den Griff zu bekommen: „Es kann doch nicht sein, dass die Bürger, die um ihren Arbeitsplatz bangen, immer öfter zur Kasse gebeten werden, die Einnahmen von Ärzten, Kliniken und der Pharmaindustrie aber ungebremst weiter steigen“, so die Verbandsfrau. Sie forderte mehr Wettbewerb etwa im Apothekensektor und eine Preisregulierung für neuartige, fast immer sehr teure Arzneimittel.