Playboy: Bieterschlacht um das Häschen-Blatt

Um sein Vorhaben finanzieren zu können, arbeitet Hefner mit der Private Equity Gesellschaft Rizvi Traverse zusammen. Die 2004 gegründete Firma ist kein Neuling in der Unterhaltungsbranche. So hat Rizvi Traverse unter anderem den Filmproduzenten Summit Entertainment LLC sowie den Talent- und Literaturagenten International Creative Management im Portfolio. Doch Hefner ist nicht der einzige, der Interesse an dem derzeit angeschlagenen Erotikimperium hat. Friend Finder Network, Besitzer des Konkurrenzmagazins „Penthouse“, will den Rivalen ebenfalls erwerben. Die Offerte Hefners entspreche bei weitem nicht dem wahren Wert von Playboy, teilte das Unternehmen mit. Man bereite ein Gegenangebot vor. Die Aktien von Playboy Enterprises schossen mehr als 40 Prozent in die Höhe.