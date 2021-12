5. Maklerunternehmen gekauft Policen Direkt übernimmt Bergemann Versicherungen

Bergemann Versicherungen, eine Versicherungsmakler-Gesellschaft aus Solingen, wird Teil der Policen-Direkt-Gruppe. Die Geschäftsführung übernehmen Dagmar und Alexander Ludwig, die mit ihrerm Unternehmen Versicherungsmakler am Seestern seit über einem Jahr zur Policen-Direkt-Maklergruppe gehören.



Bergemann ist das fünfte Maklerunternehmen, das in die Policen Direkt-Gruppe integriert wird. Damit wolle man weitere Standorte in Metropolregionen erschließen, heißt es von Policen Direkt.



Wie auch bei den vorangegangenen Transaktionen führt die Policen-Direkt-Gruppe die Kundenbeziehungen von Bergemann Versicherungen fort.