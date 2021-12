Iris Bülow 14.07.2016 Lesedauer: 3 Minuten

Post statt online Digitalisierung: Banken haben massiven Nachholbedarf

Irgendwo zwischen „Papierzwang“ und „Telefondrang“ – was Kunden beim Versuch, online ein Konto zu eröffnen, bei Banken so alles erleben können, hat die Schweizer Kommunikationsagentur Namics in einer Studie ausgewertet.