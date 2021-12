Private Vorsorge: Die Lieblings-Gesellschaften der Vermittler

Junge GKV-Kunden wollen in die PKV

Auf Rang 2 folgt die Allianz vor der Alte Leipziger Versicherung. Auf den Rängen 4 bis 10 folgen Nürnberger, DWS Investment, Swiss Life, HDI-Gerling, Stuttgarter, Axa und Zurich.In den einzelnen untersuchten Produktlinien der dritten Altersvorsorge-Schicht lautete die Reihung an der Spitze sowohl bei den fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen als auch bei Renten- und Lebensversicherungen ebenfalls Volkswohl Bund vor Allianz und Alte Leipziger.In den Produktlinien aus den staatlich geförderten Vorsorgeschichten erreichte die DWS Investment bei Riester-Renten Rang 1 gefolgt von Volkswohl Bund und Allianz. Bei den Rürup-Renten lagen Allianz, vor Volkswohl Bund und Friends Provident in der Gunst der Makler ganz vorn.Aus Vermittlersicht das wichtigste Kriterium für die Auswahl eines Produkts ist laut Studie das Preis-Leistungsverhältnis eines Altersvorsorgeproduktes. Rund 74 Prozent der Vermittler stufen es als „sehr wichtig“ ein.Weiteres Ergebnis der Umfrage: Maklern und Mehrfachvertretern halten das Tief der Finanzkrise im Vermittlermarkt für überwunden. Während das Vorsorge-Geschäft im Jahr 2009 keine Steigerung zum Vorjahr erfuhr, erwarten die Vermittler im laufenden Jahr einen deutlichen Anstieg. Rund 52 Prozent erwarten in 2010 eine bessere Entwicklung ihres Vorsorgegeschäfts gegenüber dem Vorjahr.Hintergrund: Die Begleitstudie „AssCompact Award 2010 Private Vorsorge“ umfasst rund 315 Seiten zuzüglich einer exklusiven Anbieterstudie. Dargestellt werden die Ergebnisse einer bundesweiten Online-Befragung von 514 Maklern und Mehrfachvertretern, die im Zeitraum vom 26. April bis 14. Mai 2010 durchgeführt wurde. Die Studie kann unter www.asscompact.de/shop bezogen werden.