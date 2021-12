Rekordauktion mit 25 Oldtimern 17,6 Millionen Dollar für einen Ferrari

Eine Auktion von 25 Exemplaren des Anbieters RM Sotheby’s aus einer Privatsammlung hat am Donnerstag (Ortszeit) im kalifornischen Monterey diefür eine eintägige Auktion aus Privatbesitz gebracht.Ganz getroffen wurden mit diesem Betrag allerdings die Erwartung in Höhe von 80 Millionen Dollar nicht, und der bis dahinDollar aus dem letzten Jahr vom Konkurrenten Bonhams wurde überdies nur knapp eingestellt. Zudem wurden nur 88 Prozent der angebotenen Fahrzeuge verkauft.aus der Sammlung war ein roter Ferrari- Rennwagen vom Typ 250 LM aus dem Jahr 1964, von dem seinerzeit nur 32 Stück gebaut wurden. Er wurde verkauft für die.Bei der letztjährigen Bonhams- Auktion war für einen Ferrari 250 GTO Berlinetta mit 38,1 Millionen Dollar der bislang höchste Preis einer öffentlichen Auktion für einen Oldtimer überhaupt erzielt worden.Ein gelber Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione Baujahr 1960 war für 17 Millionen Dollar aufgerufen worden und fandHingegen erzielte der vergleichsweise junge McLaren F1 aus dem Jahr 1998 mit 13,8 Millionen Dollar einen. Der orange lackierte Dreisitzer war für mehr als zwölf Millionen Dollar aufgerufen worden.Ein eigens als Geschenk fürgebauter Ferrari Enzo brachte 6,1 Millionen Dollar und lag damit am oberen Ende der Erwartung.Die Auktionen klassischer Fahrzeuge in den kalifornischen Küstenorten Carmel und Monterey und in Pebble Beach haben im letzten Jahr eine Rekordsumme von nahezu 400 Millionen Dollar eingespielt. In diesem Jahr laufen die Verkäufe bei den Auktionsanbietern RM Sotheby’s, Gooding und Bonhams noch bis zum Sonntag.