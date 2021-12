Robeco-Ökonom zu US-Präsidentschaftswahlkampf Clinton und Trump – überraschende Gemeinsamkeiten

Hillary Clinton und Donald Trump scheinen in ihren Wahlprogrammen inhaltlich meilenweit auseinander zu liegen. Doch auf den zweiten Blick lassen sich nach Ansicht von Léon Cornelissen, Chefökonom der niederländischen Fondsgesellschaft Robeco, Gemeinsamkeiten bei ihren Plänen für die US-Wirtschaft feststellen.

„Beide besitzen eine Tendenz zu Protektionismus“, erläutert der Experte im Video-Interview mit dem niederländischen Journalisten Charles Groenhuijsen. „Dies könnte negative Auswirkungen auf das weltweite Wachstum haben.“

Eine weitere Übereinstimmung existiert beim Thema Infrastruktur: Sowohl Clinton als auch Trump wollen die oft maroden Strukturen in den USA durch öffentliche Impulse wieder auf Vordermann bringen – selbst wenn die Rückführung des staatlichen Defizits darunter leidet. „Dies ist eine vernünftige Position“, stellt Cornelissen fest. „Zudem beobachten wir auch weltweit einen Trend hin zu solchen Stimuli.“

Doch erwartungsgemäß existieren auch substanzielle Unterschiede in der Politik der zwei Kontrahenten: „Der größte Gegensatz liegt in den Vorschlägen zur Steuerpolitik“, analysiert Cornelissen. „Clintons Programm zielt auf eine Verringerung der Einkommensunterschiede ab. Dagegen wirken die Vorschläge von Trump in die entgegengesetzte Richtung, indem er unter anderem den Spitzensteuersatz drastisch senken sowie die Ertragssteuern für Unternehmen um die Hälfte reduzieren will.“

Erfahren Sie im vollständigen Video-Interview, wie Léon Cornelissen die Positionen der beiden US-Präsidentschaftsbewerber einschätzt.