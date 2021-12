„Run-Off-Plattformen sind zugelassene Lebensversicherungsunternehmen“ Bundesregierung plant keine schärfere Regulierung von Bestandskäufern

Die Finanzsaufsicht Bafin hat beim Thema Run-off in der Lebensversicherung alles im Griff – dieser Gesamteindruck stellt sich zumindest ein, nachdem man sich die Stellungnahme der Bundesregierung zu einer kleinen Anfrage der FDP durchgelesen hat (Drucksache 19/1514). Mehrere Liberale aus der Bundestagsfraktion wollten mit ihrer Anfrage in Erfahrung bringen, wie die Bundesregierung die jüngsten Vorgänge in Sachen Run-off bewertet.

Hintergrund: Einige Lebensversicherer sind dazu übergegangen oder tragen sich mit dem Gedanken, Teilbestände an spezialisierte Abwicklungsplattformen, so genannte Run-Off-Plattformen, zu übertragen. Dies hatte die Debatte darüber befeuert, ob Kunden von einem Verkauf ihres Vertrags an jene Plattformen, Nachteile zu befürchten hätten.

Die 25 Antworten des federführenden Finanzministeriums auf die Anfrage der FDP lesen sich dann aber eher wie eine Entwarnung. Der Tenor des Papiers ist wohlwollend – etwa, wenn es um die Aufzählung der Vorteile von Run-Off-Plattformen geht. Darüber hinaus verweist das Ministerium vielerorts auf die bestehende Gesetzeslage, wodurch die Rechte der Versicherten gewahrt blieben – und dann gibt es ja auch noch die Bafin, die den Bestandskäufern auf die Finger schaut, so der Eindruck.

Wir haben die wichtigsten Antworten der Bundesregierung auf die Fragen der FDP-Parlamentarier im Folgenden im Wortlaut zusammengefasst.