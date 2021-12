Sandra Carmen Scholz verlässt Zurich

Die Leiterin der deutschen Private Banking-Sparte bei der Zurich Gruppe, Sandra Carmen Scholz, hat einen neuen Job. Sie verlasse Zurich auf eigenen Wunsch, um eine Stelle in Dubai anzunehmen, erklärte die Finanzexpertin gegenüber DAS INVESTMENT.com.Scholz arbeitete seit März 2011 bei Zurich. Sie war dort für den Neuaufbau der Private Banking Einheit in Deutschland verantwortlich. Ihr Nachfolger ist Fredrik Säfvenblad. Scholz‘ neuer Arbeitgeber ist das Inneneinrichtungshaus Marina Home Interiors in Dubai. Sie übernimmt dort die Position der Leiterin der internationalen Franchise-Entwicklung.