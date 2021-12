Standard Life macht Ambrosius zum Vertriebschef

Der britische Finanzdienstleister Standard Life ernennt Marco Ambrosius zu seinem Vertriebsleiter für die deutsche Niederlassung. Er soll als Head of Sales ab sofort den deutschen und österreichischen Vertrieb des Versicherers verantworten und dabei an Sven Enger, Geschäftsführer von Standard Life Deutschland, berichten.Der 42-jährige Ambrosius arbeitet seit mehr als 20 Jahren im Vertrieb. Zuletzt war der diplomierte Bankbetriebswirt seit Juli 2012 Managing Director und Vertriebschef bei dem Immobilieninvestor IVG Private Funds. Davor war er ein halbes Jahr als Berater selbstständig, und davor wiederum rund zehn Jahre als Vorstand für den Vertrieb des Emissionshauses Ideenkapital Financial Services verantwortlich, das zum Ergo-Konzern gehört.