Sektor-ETFs – aktive Auswahl durch passive Engagements Ihre zielgenaue Sektorenanlage mit SPDR ETFs

Die Korrelation sektorspezifischer Erträge ging 2017 weiter zurück: In den MSCI-World-Indizes erreichte der Sektor mit der besten Performance (Technologie) einen Ertrag von 38 % – der schwächste (Energie) lediglich 5 %.

Insgesamt zeigte sich in den letzten fünf Jahren eine Dispersion der annualisierten Erträge der im MSCI World vertretenen Sektoren von über 32 %.Von einer derart hohen Ertragsstreuung möchten immer mehr Investoren profitieren. Mit SPDR ETFs haben sie die Wahl zwischen sektorspezifischen Engagements in den USA, Europa und weltweit.

Das monatlich neu veröffentlichte Sector Dashboard sowie weitere Informationen über alle State Street Global Advisors Sektor-ETFs finden Sie unter www.spdrs.com/sectors.

Nur für professionelle Anleger.

