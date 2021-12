State Street: Profi-Investoren werden vorsichtiger

Der Index basiert auf der Finanztheorie, die Änderungen in der Risikobereitschaft von Anlegern oder deren Bereitschaft, ihre Portfolios in Aktien zu investieren, eine genaue Bedeutung beimisst. Je größer der Anteil am Portfolio ist, den institutionelle Anleger in Aktien anzulegen bereit sind, desto größer ist auch ihre Risikobereitschaft und ihr Vertrauen.„Im Oktober haben institutionelle Anleger eine Pause eingelegt, um sich einen Überblick über die derzeitige Lage zu verschaffen", kommentierte Froot. „Der Wert des globalen Index liegt mit 108,4 den siebten Monat in Folge immer noch deutlich über dem neutralen Stand von 100. Die zugrunde liegenden Mittelzuflüsse sind jedoch gegenüber dem überaus hohen Niveau im Juli und August wieder etwas zurückgegangen“.