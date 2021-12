Statum Capital mit neuem Vertriebschef

Als Direktor des internationalen Vertriebs von Statum Capital ist Jochem ab sofort in den Niederlassungen der Asset Management Beratungsgesellschaft in Luxemburg und Frankfurt tätig. Er berichtet an Klaus Hölscher, Gründer und Geschäftsführer von Statum Capital.Jochem kommt von Accelerando Associates (vormals Kalus Hoelscher Capital), wo er als Direktor der Bereiche institutioneller Vertrieb und Geschäftsentwicklung arbeitete. Davor war er unter anderem bei Bayern LB, Fundmatrix und FWW tätig.