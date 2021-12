Straffung der Geschäftsabläufe Generali Investments verschmilzt Asset Manager

Die Generali Gruppe hat Anfang Juni die Vermögensverwaltung Generali Investments Deutschland (GID) mit der Generali Investments Europe (Generali Investments) zusammengelegt. Damit will das Unternehmen nach eigenen Angaben seine weltweiten Asset-Management-Aktivitäten straffen.„Die Integration von GID in Generali Investments ist ein weiterer Entwicklungsschritt auf dem Weg zu unserem Ziel, eine gesamteuropäische Drehscheibe für die Vermögensverwaltung der Generali Gruppe zu schaffen“, sagt Santo Borsellino, Vorstandsvorsitzender von Generali Investments.Man habe die Strukturen in Deutschland vereinfacht, um eine bessere Koordinierung im gesamten Unternehmen zu erreichen und die deutschen Kunden effizienter betreuen zu können, so Borsellino weiter. Zum Jahresende 2015 zählte GID 47 Experten und verwaltete Vermögen von rund 33 Milliarden Euro.