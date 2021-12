Studie: Wirtschaftsboom beflügelt Firmenkundengeschäft der Makler

So stieg der von den Marktforschern von You Gov Psychonomics ermittelte Indexwert für das Firmenkundengeschäft im dritten Quartal 2010 auf den besten Wert seit zwei Jahren. Und die Aussichten sind weiterhin äußerst positiv, zumindest nach Ansicht der befragten Makler. Mehr als jeder Zweite geht davon aus, dass sich das Vermittlergeschäft im Vergleich zum Vorjahr verbessert.Für das vierteljährlich erhobene Makler-Absatzbarometer der You Gov Psychonomics wurden bundesweit mehr als 200 hauptberufliche Versicherungs- und Finanzmakler aus Maklerbüros zu aktuellen und zukünftigen Marktentwicklungen befragt.Die deutlich anziehende Nachfrage bei den Firmenkunden ist demnach der Tatsache zu verdanken, dass die Wirtschaftsentwicklung immer positiver eingeschätzt wird, meint Oliver Gaedeke, Vorstand und Leiter der Finanzdienstleistungsmarktforschung der You Gov Psychonomics AG.„Der noch im krisengeprägten Jahr 2009 allgegenwärtige Druck auf Firmen, gegebenenfalls auch bei der Absicherung Kosten einzusparen, nimmt deutlich ab. Verschobene und neue Bedarfe für Sach-, Recht- und Haftpflichtversicherungen kommen nun bei den Maklern an“, so Gaedeke weiter. Versicherungsprodukte stünden nun wieder weit oben auf der Wunschliste vieler Firmenkunden.Weitere Erkenntnisse der Marktforscher: Die steigende Nachfrage bei Maklern nach gewerblichen Inhalts- und Immobilienversicherungen ist eine Folge der Investitionen in mittelständischen Unternehmen. Denn dort werden Makler häufig vor Ausschließlichkeitsvermittlern bevorzugt.Bereits ab einer Größe von zehn Mitarbeitern schließen Firmen am häufigsten bei Maklern ab, bei Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern ist es sogar mehr als die Hälfte, wie aktuelle Ergebnisse einer weiteren Studie („Gewerbekundenmonitor Assekuranz 2010“) belegen. Weitere Informationen zur Studie „Makler-Absatzbarometer 2010“