Gier oder gutes Gewissen? Beides, so das Fazit des 6. Sustainability Congress in Bonn. DAS INVESTMENT war Medienpartner.

Großer Mann ganz klein. Björn Drescher schrumpft am Rednerpult des ehemaligen Deutschen Bundestages von zwei auf einen Meter. Der Vorsitzende des Vereins zur Förderung des Sustainability Gedankens, der den Kongress veranstaltet, bedauerte in seiner Eröffnungsrede den Mangel an Identifikation seitens der Politik. In diesem Jahr gab es keinen Schirmherren aus der Politik.