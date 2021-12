Swiss Life, DVAG, Union Investment & Co. Die Top-Arbeitgeber der Versicherungs-, Fonds- und Bankenbranche

22 deutsche Unternehmen aus dem Bank- und Finanzwesen beziehungsweise der Assekuranz sind in einem unabhängigen Untersuchungsprozess durch das Amsterdamer Top Employers Institute als „ Top Employers Deutschland 2016 “ zertifiziert worden.Die Firmen haben sich nach Meinung der Jury „als Vorreiter im Bereich Human Resources durch zukunftsorientiertes Denken in Bezug auf seine Mitarbeiter, kontinuierliche Optimierung des Arbeitsumfelds und stetige Investition in die Mitarbeiterentwicklung“ erwiesen: