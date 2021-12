Mark Mobius 19.09.2014 Lesedauer: 1 Minute

Technologie Sind Schwellenländer einen Sprung voraus?

Ob mit mobiler Geldüberweisung in Kenia, dem Ausbau von Internet-Einzelhändlern in Indien oder dem Verkauf über Online-Live-Chats – Technologie und Internet beschleunigen die Wege zum Kunden. Mark Mobius, Chef der Templeton Emerging Markets Group, erklärt wie Bevölkerung und Unternehmen in Schwellenländern gleichsam von neuen Technologien profitieren.