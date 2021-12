Redaktion 15.01.2016 Lesedauer: 1 Minute

Templeton Global Total Return Michael Hasenstab: „China gibt keinen Anlass zu Panik“

In China purzeln die Kurse wegen Konjunkturängsten weiter. Der Zustand der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ist aber bei weitem nicht so schlecht wie von vielen befürchtet, urteilt Templeton-Manager Michael Hasenstab in einem aktuellen Marktkommentar.