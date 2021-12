Iris Bülow/Goldman Sachs 21.10.2015 Lesedauer: 1 Minute

Trotz anhaltenden Niedrigzinsumfelds Deutsche meiden Aktien

Sicherheitsbedenken, aber auch vermutlich ein Mangel an Zeit, sich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen, halten deutsche Verbraucher von einer Geldanlage in Aktien ab. Laut einer Studie, die Goldman Sachs jetzt präsentierte, lagern drei Viertel der Befragten ihr Geld nach wie vor auf Sparbuch und Co.