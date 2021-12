Karen Schmidt 17.06.2016 Lesedauer: 2 Minuten

Umdeckungen in der Unfallversicherung Generali erntet herbe Kritik von Maklern für Bestandsoptimierungs-Aktion

Die Generali erzürnt dieser Tage zahlreiche Makler. Grund ist eine „Bestandsoptimerungsaktion“ in der Unfallversicherung. Kunden mit hoch rabattierten Bestandsverträgen wird eine Umdeckung in neue Verträge mit Beitragszuschlägen angeboten. Nehmen sie nicht an, werden die Verträge gekündigt. Makler sprechen von einer „Kamikaze-Aktion“.