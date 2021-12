Unisex: Canada Life bietet Umtauschgarantie

Das gilt für die Rentenversicherungen Generation private, Generation basic plus, Generation business, Flexibler Rentenplan plus, Flexibler Kapitalplan und Garantierter Rentenplan. Voraussetzung hierfür ist, dass Kunden die Policen ohne Zusatzoptionen abgeschlossen haben – nur die als Option verfügbare Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit zieht automatisch in den günstigeren Tarif um.Schließt der Kunde andere Zusatzoptionen ab, erhält er eine Umtausch-Garantie bis zum 30. April 2013, sofern noch kein Leistungsfall eingetreten ist oder von ihm beantragt wurde. Die Versicherten können den Umtausch auch über ihre Vermittler in die Wege leiten.Auch für den Risikoschutz Schwere Krankheiten Vorsorge gilt die Umtausch-Garantie. Wenn der Unisex-Tarif günstiger ist, steht den Versicherten eine höhere Versicherungsleistung zu, obwohl die Prämie gleich bleibt. Auf eine erneute Gesundheitsprüfung verzichtet Canada Life dabei.Ist der geschlechtsspezifische Tarif der vorteilhaftere, können ihn Kunden auch bei Vertragsänderungen über den 21. Dezember hinaus behalten. Voraussetzung ist, dass Canada Life den Änderungen nicht zustimmen muss und die Änderungen in den vereinbarten Grenzen liegen. Eine Beitragsdynamik wäre ein Beispiel für so einen Fall.„Viele Menschen wissen nicht, wie sich die Unisex-Umstellung auf sie auswirkt. Wer auf den vorteilhafteren Tarif umstellen kann, hat es leichter. Mit unserer Hilfestellung können Interessierte so wichtige Fragen wie die Absicherung ihrer Arbeitskraft und ihres Ruhestands angehen, statt weiter abzuwarten. Denn das vergrößert die Deckungslücke nur“, so Günther Soboll, Hauptbevollmächtigter der Canada Life für Deutschland.Der erste Unisex-Tarif der Canada Life ist die seit dem 26. Juli 2012 erhältliche verbesserte Grundfähigkeitsversicherung. Canada Life bietet den Risikoschutz automatisch nur in der Unisex-Variante an, da diese für Frauen und Männer in so gut wie allen Berufsgruppen günstiger als vorher ist.