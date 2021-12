Unternehmensporträt Standard Life Investments

Wir haben uns dem Ziel verschrieben, über einen robusten Anlageprozess und die Qualität unserer Mitarbeiter positive Investmentrenditen zu gewährleisten. Unsere langjährige Erfolgsgeschichte und bewährte Branchenexpertise unterstreichen unsere Fähigkeit, dieses Vorhaben wahr zu machen. Unsere über mehrere Investmentzyklen und Marktlagen hinausreichende Anlageerfahrung bezeugt unsere Standfestigkeit und Belastbarkeit.

Wir wissen um die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden und entwickeln daher Strategien, die zu einer Vielzahl von Rendite-Risiko-Profilen passen. Deshalb genießt Standard Life Investments Anerkennung als eine wachsende Kraft auf dem Gebiet von Investmentlösungen für institutionelle und Wholesale-Kunden in Europa.

