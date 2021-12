Verbraucherzentralen bemängeln Produktinformation der Banken

Die Verbraucherzentralen und der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) haben in einer Stichprobe 12 Informationsblätter von acht Anbietern analysiert. Ergebnis: Ein Vergleich der Produkte sei nach wie vor nicht möglich. Die Verbraucherschützer bemängeln unter anderem unverständliche Angaben sowie die Vermischung von Produktinformationen mit verkaufsfördernden Informationen. Zudem fielen positive Informationen oft üppig aus, während negative Informationen wie Risiken und Kosten eher kürzer und zuletzt genannt werden.„Es ist höchste Zeit für klare gesetzliche Standards“, sagt Gerd Billen, Vorstand des vzbv. Er fordert klare gesetzliche Standards zur Produktinformation. Die sind bereits in Planung. So sieht Bundesfinanzminister Schäuble in seinem in der Branche umstrittenen Entwurf zur Regulierung unter anderem auch ein verbindliches Produktinformationsblatt vor. Bundesverbraucherschutzministerin Aigner, die sich vergangenes Jahr noch für eine freiwillige Selbstregulierung der Branche ausgesprochen hatte, war jüngst umgeschwenkt und hatte f ür eine gesetzliche Vorgabe für den Beipackzettel zu Finanzprodukten plädiert . Auch die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (Bafin) hatte den herrschenden Qualitätsstandard bei der Produktinfomation in einer breit angelegten Studie kritisiert.