Vermögensverwalter Andreas Görler „Das ist die ideale ETF-Kombination“

Um ein langfristig ausgerichtetes Portfolio zu bestücken, würde ich als aktiver Vermögensverwalter im Grundsatz aktiv gemanagte Fonds vorziehen. Insbesondere wenn ich keine Veränderungen mehr vornehmen darf. Eine günstige Variante können allerdings Exchange Traded Funds (ETF) sein.



Sofern ich ausschließlich ETF–Strukturen wählen dürfte, sähe mein Portfolio für einen Anleger, der seinen Lebensmittelpunkt in Europa hat und nur eine geringe Produktanzahl einsetzen will, so wie in der Grafik oben aus.