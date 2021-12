Vermögensverwalter-Studie 2009: Kundenservice verbesserungswürdig

Insgesamt haben sich das Service-Verhalten und der Internetauftritt in den letzten Jahren zwar verbessert. Trotzdem besteht bei vielen Studienteilnehmern noch Nachholpotenzial.„Der Kundenservice ist in vielen Häusern verbesserungsfähig", sagt Markus Gehwald, Senior Manager bei Steria Mummert Consulting und Leiter der Service-Studie. Vor allem die Geschwindigkeit, mit der in vielen Gesellschaften auf schriftliche und telefonische Kundenanfragen reagiert wird, lasse zu wünschen übrig. „Hier verspielen viele Fondsgesellschaften ihre Chance, einen Interessenten als neuen Kunden für ihr Unternehmen zu gewinnen“, so Gehwald.