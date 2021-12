Versicherungsspezialvertrieb Impuls erweitert Vorstand

Der 36-Jährige wird sich um alle Belange des Vertriebs kümmern, dazu gehört auch, sich mit den Außendienstmitarbeitern über die mittel- bis langfristigen Geschäftsziele abzustimmen. Bleicher ist seit 2001 bei Impuls. Mehrere Jahre lang war er dort in verschiedenen Geschäftstellen und Niederlassungen tätig, bevor er im März 2008 zum Direktor Vertrieb aufstieg. In dieser Funktion legte der 36-Jährige bereits einen deutlichen Fokus auf die Aus- und Weiterbildung der Führungskräfte und der Mitarbeiter des Unternehmens. „Je besser unsere Mitarbeiter qualifiziert sind, desto schneller steigen wir unter die Top 5 der Finanzdienstleister auf“, so Bleicher.