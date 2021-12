Vertriebsunterstützung in der Nullzins-Ära Maklerpool-Chef mit Facebook-Appell an Versicherer

Folgende Anfrage habe ich an alle LV Versicherer gestellt. Mal schauen wer als erstes antwortet :) Hi xy, nach... https://t.co/RyovlNt32M

„Folgende Anfrage habe ich an alle LV Versicherer gestellt. Mal schauen wer als erstes antwortetHi xy,nach dem Neukundenproblem ist das zweitgrößte Problem des Maklers den Sack beim Kunden zu zu machen, nachdem er ihm alles erklärt hat um nun die Kundenunterschrift zu bekommen. Denn in der Regel will der Kunde nochmal nachdenken.Die letzten Jahre (wie Unisex, Rechnungszinssenkung) haben gezeigt, dass der Kunde immer sofort abschließt, wenn er befürchten muss, dass es für ihn sehr bald deutlich teurer wird.Nun ist der Nullzins in aller Munde. Und wenn man dem Kunden aufzeigen könnte, um wie viel es durch den Nullzins für den Kunden teurer werden würde, dann wäre das ein riesen Verkaufsargument.D.h. wenn ich wüsste um wie viel eine BU teurer wird, wenn der Nullzins kommt und dem Kunden zeigen könnte, dann würde der wahrscheinlich sofort abschließen, statt nachzudenken.Daher bräuchte ich eine Liste von euch.Eintrittsalter: xEndalter 65Kaufmännischer AngestellterBU Rente 1000 €Eintrittsalter, Beitrag heute ,Beitrag morgen (bei Nullzins)30 50€ 75€31 52€ 80€32 54€ 85€33 56€ 90€34 58€ 95€35 60€ 100€Die Beiträge sind natürlich fiktiv angenommen und wären für euch zu errechnen! Könnte ihr das?GrußNorbert(Norbert Porazik)“