Vontobel verstärkt Präsenz in Deutschland

In Köln baut Vontobel eine neue Niederlassung auf. Der Niederlassungsleiter wird Johannes Olligschläger, der zuvor bei der Deutschen Bank tätig war. Für die bereits bestehende Frankfurter Dependance stellt die Bank ein neues Team von der Commerzbank ein. Die Leitung übernimmt die ehemalige UBS-Managerin Petra Mennong. Auch die Niederlassungen in Hamburg und München werden personell verstärkt.Insgesamt soll die Belegschaft der deutschen Family Offices von Vontobel in diesem Jahr von 73 auf 86 Mitarbeiter wachsen.