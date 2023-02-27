Volkswirt Axel Angermann
Wettbewerbsfähigkeit: Wie der Staat helfen kann
Europa kann in der Weltwirtschaft nur als Ganzes eine bedeutende Rolle spielen, ist Axel Angermann überzeugt. Hier sagt der Feri-Chefvolkswirt, wie der Kontinent seine Position im Geflecht der Weltmächte stärken kann.
Die veränderte geopolitische Lage erhöhte den Anpassungsdruck auf Europa zuletzt deutlich. Die Herausforderungen der Volkswirtschaften auf dem Kontinent sind komplex, da sich mehrere Probleme überlagern und gegenseitig verstärken.