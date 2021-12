Wie der Vater, so der Sohn: Jonathan Soros gründet Vermögensverwaltung

In den vergangenen fast 40 Jahren hat der Investment-Star George Soros mit seinem Hedge-Fonds Soros Fund Management ein Vermögen für sich, seine Familie und seine Anleger gemacht. Im Juli vergangenen Jahres machte Soros seinen Fonds für Investoren dicht . Soros und seine Söhne Robert und Jonathan, die zusammen mit ihrem Vater den Soros Fund Management leiteten, gaben bekannt, nur noch das Familienvermögen von mehr als 20 Milliarden US-Dollar verwalten zu wollen. Zwei Monate später trat Jonathan Soros von seinem Posten als stellvertretender Co-Vorsitzender von Soros Fund Management zurück.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat Soros Junior nun ein eigenes Family Office gegründet, um sein Vermögen selbständig zu managen. Zur Unterstützung will er nach Reuters-Informationen den derzeitigen Risiko-Chef von Soros Fund Management David Kulsar abwerben.Von einem Zerwürfnis in der Milliardärs-Familie geht die Nachrichten-Agentur indes nicht aus. Schließlich bleibt Jonathan Soros im Führungsgremium der Familienstiftung Soros Foundation.