Corporate Sustainability Report Kritischer Blick auf Nachhaltigkeitsberichte der Versicherer

Das Beratungshaus Zielke Research Consult hat für eine aktuelle Studie die Qualität der jüngsten Nachhaltigkeitsberichte von 20 ausgewählten Versicherern in Europa bewertet. Die Branchenanalysten aus Kornelimünster bei Aachen ermittelten dabei einen Durchschnittswert der untersuchten Unternehmen, der deutlich über der entsprechenden Kennzahl im vorherigen Berichtsjahr 2020 liegt.

„Dies deutet darauf hin, dass die Nachhaltigkeit zu einem integralen Bestandteil des Geschäftsmodells der Versicherer wird, und zeigt, dass Finanzmarktteilnehmer wie die Versicherer an vorderster Front die Diskussion über den Klimawandel führen“, kommentiert Studienleiter Carsten Zielke die Ergebnisse. Das gelte sowohl für umweltbezogene als auch soziale und ethische Themen.

Nachhaltigkeit in der Anlagepolitik

Carsten Zielke, Zielke Research Consult

„Manche Unternehmen tun sich dabei besonders hervor, nachhaltiger zu werden und ihre Emissionen zu senken“, berichtet Zielke. Der französische Versicherer „Axa hat beispielsweise ein digitales Nachhaltigkeitsprogramm gestartet, das darauf zielt, die Umweltauswirkungen zu messen und zu bewerten, die sich aus der Nutzung digitaler Geräte ergeben, und Strategien abzuleiten, um diese Auswirkungen zu minimieren.“

Auch in der Anlagepolitik achten die Assekuranzen auf Umweltkriterien. So suchen sie aktiv nach Unternehmen, die führend in der Umsetzung der ESG-Kriterien Environment, Social, Governance sind. Die Höchstpunktzahl im Umweltbereich erreicht aktuell die Zurich Insurance Group mit 4,96 (gegenüber 3,45 im Jahr 2020). Es folgen die französische Axa mit 4,90 (2020: 3,24) und die belgische KBC mit 4,62 (2,64) Punkten.

Umwelt, Soziales, gute Unternehmensführung

Im Bereich Soziales liegt die Axa mit 6,08 Punkten (2020: 4,50) vor der Helvetia mit 5,58 (5,00) und der Prisma Life mit 5,50 (4,25). „Auch hier hat sich insgesamt vieles verbessert“, beobachtet Unternehmensberater Zielke. „Die sozialen Kriterien sind hochrelevant, wenn es darum geht, einem Unternehmen einen guten Ruf auf dem Markt zu verschaffen. Das gilt beispielsweise für den Inklusionsgedanken.“

„Zum ersten Mal haben wir in unserer Analyse untersucht, ob die Unternehmen in ihren Nachhaltigkeitsberichten eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie zu Bereichen wie Geschäftsstrategie, Risikomanagement, Kapitalinvestitionen, Mitarbeiter, Stakeholder, Lieferanten und gesellschaftliches Engagement formulieren“, so Zielke weiter. Hierbei erreichen vier Unternehmen die Top-Punktzahl: Axa, Generali, Uniqa Insurance Group und Zurich.

Bewertungskriterien im ESG-Unternehmensranking

>>Vergrößern! © MORGEN & MORGEN GmbH (Stand: 11/2022)

Neben Axa und Zurich haben sich auch Helvetia und Prisma Life mit ihrem guten Testergebnis dafür qualifiziert, das sogenannte ESG-Unternehmensrankinglabel in Gold zu erhalten. Diese Auszeichnung vergeben Zielke Research Consult und das Analysehaus Morgen & Morgen seit zwei Jahren gemeinsam. Dazu bewerten sie Deutschlands Versicherer anhand ihrer sogenannten CSR-Berichte. Die Abkürzung steht für Corporate Social Responsibility (CSR, Deutsch: unternehmerische Verantwortung für die Gesellschaft).

Auf dem Prüfstand standen die Anbieter dabei jeweils hinsichtlich ihrer Aktivitäten in den drei jeweils gleichgewichteten ESG-Themenbereichen. Im jüngsten ESG-Unternehmens-Ranking wurden die CSR-Berichte zum Jahr 2021 von insgesamt 50 Gesellschaften hierzulande analysiert. Dabei haben sie ihren Kriterienkatalog gegenüber der Vorgängerstudie erweitert (siehe Liste links). Obwohl insgesamt zwar eine positive Entwicklung festzustellen sei, schöpften die Versicherer ihr Potenzial nicht aus, berichten die Studienautoren. Diese zwölf Versicherer haben zuletzt eine Goldmedaille erhalten.