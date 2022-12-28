Volkswirt Thorsten Polleit
Diese Risiken birgt die Zinswende
Plötzlich kann es nicht schnell genug gehen: Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöht den Leitzins am 15. Dezember 2022 um 0,5 Prozentpunkte auf 2,50 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde deutet zudem an, dass die Leitzinsen in den kommenden Monaten noch weiter ansteigen werden. Was für eine Kehrtwende! Im Sommer 2022 lag der Leitzins noch bei null Prozent, und die EZB-Räte taten sich schwer, überhaupt an Zinserhöhungen zu denken. Doch die Hochinflation, die sich mittlerweile im Euroraum rasant ausgebreitet hat und viele Menschen zusehends in finanzielle Not bringt und politischen Zündstoff birgt, hat Geldpolitiker offensichtlich zum Umdenken gezwungen.