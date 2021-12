Nachhaltigkeit und Helvetia Thema der Zukunft

Top-Rating von CDP

Dass Helvetia der sorgfältige Umgang mit Ressourcen wichtig ist, zeigt das Ende 2020 veröffentlichte Scoring von CDP (ehemals Carbon Disclosure Project).

Das verantwortungsbewusste Umweltmanagement wurde mit einem A- ausgezeichnet. Damit befindet sich Helvetia im höchsten Level (Leadership) und ist stolz darauf, sich seit 2013 kontinuierlich verbessert zu haben. Mit Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz hat Helvetia in den letzten acht Jahren den CO 2 -Fussabdruck pro Mitarbeitenden um ein Drittel gesenkt.

Erste grüne Hybridanleihe

Helvetia hat 2020 erfolgreich eine erste grüne Hybridanleihe über CHF 200 Mio. begeben. Damit ermöglicht es Helvetia Investoren, sich an den Nachhaltigkeitszielen von Helvetia zu beteiligen und diese zu unterstützen. Helvetia entwickelt und bewirtschaftet den Immobilienbestand selbst und kann so gezielt Maßnahmen über den ganzen Lebenszyklus umsetzen. Zudem investiert Helvetia in erneuerbare Energien und umweltfreundliche Mobilität, entweder direkt oder indirekt.

Eine halbe Million Bäume

Im Jahr 2020 wurden sechs neue Schutzwaldprojekte in vier Ländermärkten von Helvetia realisiert. Über die gesamte Laufzeit der Initiative wurden bereits 48 Schutzwaldvorhaben umgesetzt und die Pflanzung von fast 500.000 Bäumen im europäischen Alpenraum unterstützt.

Nachhaltig vorsorgen

Auch bei den Helvetia Altersvorsorgeprodukten wird das Thema Nachhaltigkeit großgeschrieben. So können Kunden, die sich für den Tarif CleVesto Select entscheiden, aus 87 Nachhaltigkeitsfonds ihr eigenes ESG-Depot zusammenstellen. Wer es bequemer wünscht, aber dennoch Wert auf ein Investment mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit legt, kann bei den CleVesto-Tarifen Allcase, Select und Favorites auch die Anlagestrategie Blue Lane wählen – und das bereits seit mehr als zehn Jahren. Auch bei dem neuen Biometrieprodukt CleverProtect zur Absicherung von Berufsunfähigkeit oder 17 elementaren Fähigkeiten setzt Helvetia auf eine fondsgebundene Kalkulation und bietet einen Basket aus Nachhaltigkeitsfonds für das Beitragsinvestment an.

Nachhaltigkeit – das Thema der Zukunft – begleitet von einem erfahrenen Versicherungspartner.

Weitere Informationen finden Sie im HelvetiaNet (mit Login) hier.