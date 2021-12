10 brennende Fragen zu Fintechs Ist Deutschland ein guter Standort für Fintechs und Digitalisierung?

Frage 2: Ist Deutschland ein guter Standort für Fintechs und Digitalisierung?Im Rahmen des Fachgesprächs „Digitalisierung der Finanzwirtschaft“ des Bundestagsausschusses „Digitale Agenda“ am 11. November 2015 wurden unter anderen folgende spannende Fragen erörtert: Die Digitalisierung wird auch zur Internationalisierung der Geschäfte führen.Folgende fünf Banker und Experten nahmen Stellung:vom Bundesverband deutscher Banken , Leiter Privatkundengeschäft Fidor Bank vom Institut für Kommunikation in sozialen Medien (Ikosom) , Unternehmensberater bei Innovecs undvom Deutschen Sparkassen- und Giroverband Nein, wir glauben nicht, dass der Standort Deutschland grundsätzlich ein guter Standort in Sachen Digitalisierung ist. Dies hat vor allem gesellschaftliche Gründe. In keiner anderen Region dieser Welt ist man ähnlich skeptisch und ängstlich, was die digitale Entwicklung betrifft. Diese Grundkultur setzt sich in allen anderen Bereichen unseres Staates fort. Ein Bundestag, der sich in dilettantischer (und Standort-rufschädigender) Weise „hacken“ lässt, gehört hier ebenso dazu wie eine Exekutive, die bei Meldung einer DDoS-Attacke auf eine Bank einen Streifenwagen schicken möchte, oder eine Kanzlerin, für die das Internet im Jahr 2013 noch Neuland war. Ja, es gibt andere Länder, in denen diese Themen weitaus offensiver aufgegriffen werden. Ein Beispiel ist Singapur: Hier gibt es einen Minister für „Smart Nation“. Dieser Minister hat die Aufgabe, die besten Technologien und digitalen Ansätze ins Land zu holen. Hintergrund: Singapur hat erkannt, dass man als Land ohne Rohstoffe die geistige Innovationskraft (den Rohstoff “brain“) wesentlich besser behandeln muss. Ist nun deswegen eine regulative Veränderung notwendig? Nein, keineswegs. Die Regulierung sagt ja nicht, dass man keine innovativen und beispielsweise mobilen Angebote machen darf. […] Vielmehr braucht es einen deutlichen und nachhaltigen Kulturwandel bei den Banken, um im Rahmen der anstehenden Entwicklung Schritt halten zu können. Dieser Kulturwandel ist nicht zu erkennen.