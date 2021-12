Bloomberg L.P. 04.07.2017 Lesedauer: 2 Minuten

10 Jahre nach der Finanzkrise G20-Gipfel: Regierungschefs sollen neue Krise verhindern

Zehn Jahre nach dem Beginn der Finanzkrise zieht Mark Carney die Bilanz. Die Reformmüdigkeit könne die bisherigen Erfolge zunichtemachen, so der Chef des Finanzstabilitätsrats FSB. Die Regierungschefs, die sich am Freitag in Hamburg zum G20-Gipfel treffen seien gefordert.