22 Fragen an Ken Hsia „Wenn man alle abgehängt hat, ist Mäßigung ein guter Grundsatz“

Ich war schon als Kind davon fasziniert, zu verstehen, wie die Dinge funktionieren. Und einer der wichtigsten Gründe für Entscheidungen ist GeldMeine Eltern haben mir mein Studium ermöglicht, und dafür bin ich sehr dankbar. Jetzt bin ich an der Reihe, für die nächste Generation das Gleiche zu tunEr ist nicht unbedingt mein Vorbild, aber ich bin Graham Clapp , mit dem ich bei Fidelity gearbeitet habe, sehr dankbar. Ihm habe ich das Grundgerüst zu verdanken, mit dem ich bis heute arbeiteKeine Theorie im eigentlichen Sinne – aber auf der Grundlage marktkapitalisierungsgewichteter Indizes zu investieren, kommt mir absurd vor. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, sich bei der Aufteilung des Kapitals an der Größe einer Firma zu orientieren. Dadurch werden die Platzhirsche gestärkt und Innovationen unterdrückt, die vielen Menschen große Vorteile bringen könnten Technical Analysis of Financial Markets von John Murphy, denn Kurstrends enthalten wichtige Informationen. Wenn man das mit guter, fundamentaler Analyse kombiniert, dann hat man etwas GroßartigesIch erinnere mich daran, dass gute Renditen das Ergebnis der disziplinierten Anwendung eines Investmentprozesses sein sollten, der sich auf die fundamentalen Kräfte hinter der Wertentwicklung stütztIch denke, in solchen Fällen ist Mäßigung immer ein guter GrundsatzVor allem im Segment kleinerer und mittlerer Unternehmen haben einige unserer Entscheidungen die Firmen wirklich vorangebracht. Das sind schöne Momente, wenn man sieht, dass die eigenen Handlungen vielen Menschen zugutekommen und nicht nur einigen wenigenDarüber, wie sich unsere Industrie selbst darstellt. Wir haben eine wichtige Rolle zu spielen, indem wir Unternehmen unterstützen, ihre Ressourcen effizient zu verteilen. Unternehmen sind organische und anpassungsfähige Gebilde, aber trotzdem werden sie immer wieder in sehr einfache Schubladen gestecktZurzeit eigentlich niemandem. Aber selbst wenn dem so wäre, wäre dies nicht das Forum, um mir Luft zu machen. Ich halte es für wichtig, Rücksicht auf andere zu nehmenBadmintonschläger. Die Technik entwickelt sich immer weiter und hin und wieder braucht man Ersatzteile. Dadurch haben sich über die Jahre sicher um die zwei Dutzend Schläger angesammelt, die für mich eine schöne Erinnerung sindIch stelle mein Handy immer auf lautlos, damit es andere nicht stört. Und natürlich auch, damit es mich selbst nicht störtIch habe Twitter vor ein paar Jahren ausprobiert, aber ich sehe den Nutzen nicht. Vielleicht werde ich alt? Sherlock Holmes mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Die Serie beweist, dass man auch etwas bereits sehr Gutes noch verbessern kannIch meide SoapsRockmusik. Ich schaue mir zwar die großen Fußballturniere an, aber es geht nichts über Def Leppard Das ist lange her! Aber – falls das zählt: Meine Frau und ich wollen uns diesen Sommer Ed Sheeran anschauenIch gebe nicht viel auf Luxusartikel. Aber trotzdem sind mir die, die meine Frau mir geschenkt hat, sehr wichtigFür Arztgebühren – obwohl wir in Großbritannien ein sehr gutes Gesundheitssystem habenDas hängt ganz davon ab: Bier zu indischem Essen oder Würstchen, ansonsten Wein. Zu chinesischem Essen liebe ich einen guten Riesling oder Gewürztraminer

Ich habe an ein Projekt gespendet, das Obdachlose unterstütztDurch die Globalisierung ergeben sich heute laufend neue Möglichkeiten. Aber ich würde trotzdem in London leben wollen, wegen der Vielfalt der Stadt und all der Dinge, die man hier unternehmen kann. Außerdem ist es mit dem Flugzeug oder Zug nur ein Katzensprung zu vielen fantastischen OrtenDer gebürtige Londoner studiert nach dem Schulabschluss Chemie an der Oxford University und beginnt seine berufliche Karriere 1994 als Analyst bei Fidelity Investments. Von 2002 bis 2004 arbeitet er bei Mova Investment Partners, einem von ihm mitbegründeten Hedgefonds, wo er ein Aktienportfolio europäischer Nebenwerte betreut. Seit 2004 gehört er dem Europa-Team von Investec an und managt dort unter anderem den Investec European Equity Fund.